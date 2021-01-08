11 минут свежего игрового процесса Hitman 3 в Дубае
Издание Game Informer вовсю пользуется правом публикации игрового процесса Hitman 3. В свежей видеозаписи Агент 47 продолжает выполнять задания в самом высоком небоскрёбе в мире, который, естественно, могли возвести только в Дубае. В самом видео продемонстрированы стартовые, ознакомительные уровни дубайской локации.
реклама
До выхода Hitman 3 осталось меньше двух недель: игра появится в продаже 20 января. PC-версия, напомним, является эксклюзивной для Epic Games Store.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила