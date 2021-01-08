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11 минут свежего игрового процесса Hitman 3 в Дубае

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Издание Game Informer вовсю пользуется правом публикации игрового процесса Hitman 3. В свежей видеозаписи Агент 47 продолжает выполнять задания в самом высоком небоскрёбе в мире, который, естественно, могли возвести только в Дубае. В самом видео продемонстрированы стартовые, ознакомительные уровни дубайской локации.

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До выхода Hitman 3 осталось меньше двух недель: игра появится в продаже 20 января. PC-версия, напомним, является эксклюзивной для Epic Games Store.

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