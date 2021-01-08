Компания Perfect World Entertainment анонсировала первое крупное в этом году обновление для многопользовательской игры Neverwinter. Итак, DLC получило название Sharandar, оно должно слиться с основным клиентом уже в феврале. По случаю анонса разработчики с издателем сделали специальный трейлер.

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Дополнение посвящено крепости Шарандар — точнее, её окрестностям. Игрокам предоставят доступ к новым локациям и небольшому сюжетному элементу. По каким-то причинам, Sharandar отдельно разобьют на три части, каждая из которых поможет детальнее раскрыть сюжет всей кампании.

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Первая часть получила название The Iron Tooth, она будет посвящена подземелью «Хранилище Звёзд» и руинам Малабога. Про два других компонента мы узнаем не сейчас, но позже. Sharandar объявится на PC уже 9 февраля, а на консолях дополнение стартует с 9 марта.