Профильное издание Game Informer опубликовало новый геймплейный ролик HITMAN III, посвящённый камере Агента 47, которая получилась на удивление многофункциональной. Устройство разрешат использовать в любой миссии, с его помощью можно проводить удалённые взломы и делать фотографии жертв. Никто не запретит просто фотографировать красивые пейзажи, но уже немного другая история.

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Увиденное в ролике очень сильно напоминает, например, о Cyberpunk 2077. Там герой с помощью глазных имплантов тоже может проводить удалённые взломы. А про фоторежим и говорить нечего — в Сети полно скриншотов разной степени красивости.

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Напомним, HITMAN III должна поступить в продажу 20 января на PC, Xbox One, PlayStation 4 и некстгене. Для Nintendo Switch тоже планируется своя версия игры, но она будет завязана на использовании «облачных» сервисов.