Разработчики HITMAN III показали «умную» камеру героя, которая напоминает базовый имплант из Cyberpunk 2077
Профильное издание Game Informer опубликовало новый геймплейный ролик HITMAN III, посвящённый камере Агента 47, которая получилась на удивление многофункциональной. Устройство разрешат использовать в любой миссии, с его помощью можно проводить удалённые взломы и делать фотографии жертв. Никто не запретит просто фотографировать красивые пейзажи, но уже немного другая история.
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Увиденное в ролике очень сильно напоминает, например, о Cyberpunk 2077. Там герой с помощью глазных имплантов тоже может проводить удалённые взломы. А про фоторежим и говорить нечего — в Сети полно скриншотов разной степени красивости.
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Напомним, HITMAN III должна поступить в продажу 20 января на PC, Xbox One, PlayStation 4 и некстгене. Для Nintendo Switch тоже планируется своя версия игры, но она будет завязана на использовании «облачных» сервисов.
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