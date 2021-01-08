Epic Games в своём официальном блоге объявила о том, что приобрела софтверную компанию RAD Game Tools. Название данной компании вряд ли многим о чём-то говорит, но её важность для игровой индустрии невозможно переоценить, ведь разработанные ею технологии и инструменты применяются более чем в двадцати пяти тысячах игр различных поколений.

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Источник изображения: демонстрационное видео Unreal Engine 5.

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В числе разработок RAD Game Tools видеокодек Bink, система эффективного сжатия Oodle, система оценки производительности приложений Telemetry, а также инструмент для работы со звуком The Miles Sound System.

Epic Games планирует интегрировать ключевые технологии RAD в свой движок Unreal Engine (судя по всему, имеется в виду Unreal Engine 5), при этом компания отдельно упоминает разработанную «радовцами» технологию сжатия, которая позволит сохранить объёмы современных игр в допустимых рамках.

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На работу компании с прежними партнёрами факт её покупки Epic Games не повлияет: RAD Game Tools продолжит работать с представителями игровой, кино- и телеиндустрий.