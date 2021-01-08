Создатель YouTube-канала с ником Planes From Ground записал сразу несколько видеороликов, призванных продемонстрировать работу дизайнеров окружения в Microsoft Flight Simulator. Задача ставилась максимально простая — сравнить реальные локации с их воссозданными аналогами в игре. Для большей убедительности автор подбирал одинаковые самолёты с идентичной расцветкой крыльев.

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Результат получился ожидаемо впечатляющий. На многих роликах происходящее за окном реального самолёта можно спутать с видеофутажом из игры.

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Локации в Microsoft Flight Simulator выдают только настройки сглаживания и отсутствие необязательных «живых» деталей на взлётно-посадочных полосах.

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Напомним, Microsoft Flight Simulator пока доступна только на PC, совсем недавно проект получил поддержку технологии VR. Что до релиза на Xbox Series X, то он должен случиться только летом.