Как и было обещано в предновогодний финальный день марафона подарков в Epic Games Store, седьмого января в магазине стартовала раздача тактической roguelite-игры с элементами RPG и стратегии Crying Suns. Действие Crying Suns разворачивается в далёком будущем, в мире, где мы бороздим просторы вселенной и пытаемся выяснить, почему после семисот лет мира и процветания разрушилась великая Галактическая империя.

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По сюжету, в мире Crying Suns люди доверили все свои ежедневные рутинные дела машинам под названием ОМНИ и полностью доверили им свои жизни. Растеряв ключевые для выживания человечества профессии, люди оказались на грани вымирания. Мы играем за клона великого адмирала космического флота, знания и навыки которого могут стать решающими в деле сохранения человечества.

А вот на следующей неделе нас ждёт уже более «жирный» подарок в лице Star Wars Battlefront II Celebration Edition. В представлениях данный проект, пожалуй, не нуждается.