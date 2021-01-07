Аналитики SuperData назвали самые прибыльные игры в прошлом году
Подведение итогов 2020 года продолжается и после его формального завершения. Так, аналитическая компания SuperData опубликовала крупный материал, посвящённый самым прибыльным играм «в цифре» за минувший год. Каких-то невероятных открытий материал не несёт: львиную долю выручки из общей суммы за год (аж 78 %) составляют условно-бесплатные проекты. Что касается платформ, то самыми «золотоносными» устройствами по-прежнему являются смартфоны и планшеты.
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Самые прибыльные «премиальные» (изначально платные) игры:
- Call of Duty Modetn Warfare ($1,91 млрд);
- FIFA 20 ($1,08 млрд);
- Grand Theft Auto V ($911 млн);
- NBA 2K21 ($889 млн);
- NBA 2K20 ($771 млн);
- Call of Duty Black Ops Cold War ($678 млн);
- Animal Crossing New Horizons ($654 млн);
- Cyberpunk 2077 ($609 млн);
- The Sims 4 ($462 млн); D
- OOM Eternal ($454 млн).
Самые прибыльные условно-бесплатные игры:
- Honor of Kings ($2,45 млрд);
- Peacekeeper Elite ($2,32 млрд);
- Roblox ($2,29 млрд);
- Free Fire ($2,13 млрд);
- Pokemon GO ($1,92 млрд);
- League of Legends ($1,75 млрд);
- Candu Crush Saga ($1,66 млрд);
- AFK Arena ($1,45 млрд);
- Gardenscapes New Acres ($1,43 млрд);
- Dungeon Fighter Online ($1,41 млрд).
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Как видим, F2P-проекты, названия которых многие наверняка видят в первый раз, зарабатывают в несколько раз больше денег, чем даже самые известные и любимые AAA-тайтлы.
Выручка VR-игр в 2020-м году выросла на 25 % по сравнению с 2019-м. Это легко объяснимо: релиз Half-Life Alyx, а затем Star Wars Squadrons ощутимо «подстегнули» популяризацию VR-устройств у зажиточных геймеров.
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