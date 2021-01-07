Подведение итогов 2020 года продолжается и после его формального завершения. Так, аналитическая компания SuperData опубликовала крупный материал, посвящённый самым прибыльным играм «в цифре» за минувший год. Каких-то невероятных открытий материал не несёт: львиную долю выручки из общей суммы за год (аж 78 %) составляют условно-бесплатные проекты. Что касается платформ, то самыми «золотоносными» устройствами по-прежнему являются смартфоны и планшеты.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Самые прибыльные «премиальные» (изначально платные) игры:

Call of Duty Modetn Warfare ($1,91 млрд);

FIFA 20 ($1,08 млрд);

Grand Theft Auto V ($911 млн);

NBA 2K21 ($889 млн);

NBA 2K20 ($771 млн);

Call of Duty Black Ops Cold War ($678 млн);

Animal Crossing New Horizons ($654 млн);

Cyberpunk 2077 ($609 млн);

The Sims 4 ($462 млн); D

OOM Eternal ($454 млн).

Самые прибыльные условно-бесплатные игры:

Honor of Kings ($2,45 млрд);

Peacekeeper Elite ($2,32 млрд);

Roblox ($2,29 млрд);

Free Fire ($2,13 млрд);

Pokemon GO ($1,92 млрд);

League of Legends ($1,75 млрд);

Candu Crush Saga ($1,66 млрд);

AFK Arena ($1,45 млрд);

Gardenscapes New Acres ($1,43 млрд);

Dungeon Fighter Online ($1,41 млрд).

реклама

Как видим, F2P-проекты, названия которых многие наверняка видят в первый раз, зарабатывают в несколько раз больше денег, чем даже самые известные и любимые AAA-тайтлы.

Выручка VR-игр в 2020-м году выросла на 25 % по сравнению с 2019-м. Это легко объяснимо: релиз Half-Life Alyx, а затем Star Wars Squadrons ощутимо «подстегнули» популяризацию VR-устройств у зажиточных геймеров.