Авторы Among the Sleep представили очаровательное приключение Sunlight
Коллектив Krillbite Studio, который небольшая прослойка геймеров может помнить по хоррору Among the Sleep про кошмары маленького ребёнка, анонсировал свой новый проект под названием Sunlight. Сами разработчики называют его «философским» приключением в нарисованном будто масляными красками лесу.
реклама
Проект, объективно, нацелен на большого ценителя, а по своему масштабу это камерная уютненькая игра продолжительностью всего около получаса.
реклама
Релиз состоится уже через неделю, 14 декабря, а разработчики оценивают своё творение в $3,99. Региональные цены будут соответствующими другим проектам аналогичной стоимости.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила