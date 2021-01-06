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Авторы Among the Sleep представили очаровательное приключение Sunlight

И релиз уже скоро.
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Коллектив Krillbite Studio, который небольшая прослойка геймеров может помнить по хоррору Among the Sleep про кошмары маленького ребёнка, анонсировал свой новый проект под названием Sunlight. Сами разработчики называют его «философским» приключением в нарисованном будто масляными красками лесу.

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Проект, объективно, нацелен на большого ценителя, а по своему масштабу это камерная уютненькая игра продолжительностью всего около получаса.

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Релиз состоится уже через неделю, 14 декабря, а разработчики оценивают своё творение в $3,99. Региональные цены будут соответствующими другим проектам аналогичной стоимости.

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