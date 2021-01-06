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Выход боевика Outriders от создателей Painkiller отложили до апреля

Зато у игры будет бесплатная демоверсия.
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Новый год начался, но прошлогодние проблемы продолжаются. Не обошли они стороной и коллектив People Can Fly, трудящийся над кооперативным боевиком Outriders: сегодня его релиз снова отложили, теперь до 1 апреля.

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По словам разработчиков, дополнительное время позволит им как следует потрудиться над оптимизацией игры, дабы в день выхода у игроков о ней сложились исключительно положительные впечатления. Впрочем, есть и хорошая новость: 25 февраля авторы предоставят всем желающим демонстрационную версию Outriders, в рамках которой можно будет пройти первые несколько часов игры и оценить все четыре релизных класса персонажей как в одиночном, так и в совместном режимах. Весь достигнутый в «демке» прогресс можно будет перенести в полную версию Outriders.

Напомним, что в Outriders мы попадаем на терпящую коллапс планету Инок, и единственным спасением для её обитателей может стать таинственный сигнал, на который и необходимо двигаться нашим героям-первопроходцам, коих может быть от одного до трёх.

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