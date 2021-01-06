Несколько дней назад на просторах игрового сегмента Сети стали появляться жалобы пользователей на то, что в Call of Duty Warzone после интеграции с Black Ops Cold War появились несбалансированные виды оружия, в частности, полуавтоматическая снайперская винтовка DMR-14, позволявшая с высокой скоростью и с минимальным трудом расстреливать оппонентов целыми отрядами.

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Разработчики из Raven Software, помогающие Infinity Ward и Treyarch с PC-версиями своих проектов, в Twitter сообщили, что претензии услышаны, и обновления готовятся. Грядущее обновление решит сложившиеся проблемы с балансом следующих «стволов»: DMR-14, Type-63, Mac-10 и пистолетов Diamatti, стрельба с которых ведётся «по-македонски», с двух рук.

Call of Duty Black Ops Cold War вышла 13 ноября, а интеграция проекта с королевской битвой Warzone произошла 16 декабря.