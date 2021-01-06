The Sinking City ненадолго вернулась в продажу в Steam, но вскоре снова исчезла
Летом позапрошлого года студия Frogwares и издательство Nacon начали юридические разборки, в результате которых, как обычно, пострадали простые и ни в чём неповинные пользователи: проект был снят с продажи, и любителям тематики Ктулху приходилось переступать через собственные принципы и пользоваться известными файлообменными ресурсами.
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Но, кажется, ситуация потихоньку разрешается: сегодня утром пользователи обнаружили, что The Sinking City вернулась в продажу в Steam за бешеную сумму в 3 749 рублей. Не прошло и нескольких часов, как игру вновь сняли с продажи в сервисе компании Valve, в результате чего от игры осталась лишь её страничка со списком недоступных дополнений.
Любопытно, что в Microsoft Store проект для покупки доступен. Возможно, Frogwares удалось добиться права на самостоятельное распространение The Sinking City в Steam, и сейчас ведётся юридическое и техническое урегулирование этого вопроса. Как бы то ни было, надеемся, что вскоре ситуация прояснится официально.
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The Sinking City — приключенческий мистический экшен, действие которого разворачивается в американском городке Окмонт в 20-х годах прошлого столетия. Мы в роли частного детектива должны разобраться, что происходит в городе и что за зловещая сила помутила разум его жителей.
Обновление: не успели мы опубликовать эту заметку, как с проясняющим ситуацию обращением выступило издательство Nacon. Из текста обращения следует, что The Sinking City появилась в продаже в Steam раньше времени по ошибке: официально игра вернётся в сервис от Valve, а также в PlayStation Store позже. В Microsoft Store же проект вновь доступен с сегодняшнего дня.
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