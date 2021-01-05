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Football Manager 2021 разошлась миллионным тиражом с рекордной скоростью

Впрочем, всё до неприличия относительно.
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Глава студии Sports Interactive Майлз Джейкобсон в своём Twitter поведал о том, что продажи симулятора футбольного менеджера Football Manager 2021 по состоянию на конец прошлой недели достигли отметки в один миллион копий.

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Учитывая, что Football Manager 2021 вышла в конце ноября, получается, что новинка стала самой быстропродаваемой игрой франшизы. Судя по профессиональным и пользовательским оценкам, вполне заслуженно.

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