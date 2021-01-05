Возможно, Far Cry 6 выйдет уже в конце апреля
В конце октября минувшего года Ubisoft отложила релиз Far Cry 6 с 18 апреля на 2021/2022 финансовый год, без конкретики. Впоследствии в Сети неоднократно всплывала информация о том, что новый проект в знаменитой франшизе появится в апреле, и сегодня одной такой утечкой стало больше.
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Посетители сайта голландского магазина Proxis наткнулись на его просторах на страничку Far Cry 6 для PlayStation 5, на которой указана дата выхода — 30 апреля — и цена в 75 евро.
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Учитывая, что 30 апреля — это пятница, то есть, очень популярный день для релиза AAA-проектов в силу того, что игроки могут посвятить ему свободное время на выходных, утечка выглядит довольно правдоподобно. Впрочем, пятниц в периоде с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года аж пятьдесят две.
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Напомним, что в Far Cry 6 мы отправимся в вымышленное тропическое государство Яра, которым правит диктатор Антон Кастильо, роль которого исполнил Джанкарло Эспозито. Играть будем за парня по имени Дани Рохас, который примкнул к движению сопротивления. В общем, идейно ничего нового, поэтому остаётся надеяться на то, что реализация, сюжет и геймплей «вытащат» проект.
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