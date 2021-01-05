Разработчики из Bloober Team, осознавая, что «временя “Ч”» (релиз) для психологического хоррора The Medium настанет уже совсем скоро, решили продемонстрировать вниманию общественности продолжительную запись игрового процесса проекта. В нижеуказанном 14-минутном ролике разработчики показали исследование игрового мира, а также главный элемент игрового процесса — присутствие главной героини-медиума сразу в двух реальностях: настоящей и параллельной.

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Данный элемент геймплея позволяет нашей героине, Марианне, решать кажущиеся невыполнимыми загадки. По сюжету, Марианна отправилась в заброшенную гостиницу, чтобы разгадать тайну исчезновения ребёнка.

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The Medium выйдет 28 января.