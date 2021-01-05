14 минут свежего игрового процесса хоррора The Medium
Разработчики из Bloober Team, осознавая, что «временя “Ч”» (релиз) для психологического хоррора The Medium настанет уже совсем скоро, решили продемонстрировать вниманию общественности продолжительную запись игрового процесса проекта. В нижеуказанном 14-минутном ролике разработчики показали исследование игрового мира, а также главный элемент игрового процесса — присутствие главной героини-медиума сразу в двух реальностях: настоящей и параллельной.
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Данный элемент геймплея позволяет нашей героине, Марианне, решать кажущиеся невыполнимыми загадки. По сюжету, Марианна отправилась в заброшенную гостиницу, чтобы разгадать тайну исчезновения ребёнка.
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The Medium выйдет 28 января.
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