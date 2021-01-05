Microsoft рассказала, какие игры появятся в Xbox Game Pass в первой половине января
Традиционно в начале нового месяца игровое подразделение Microsoft (Xbox) публикует развёрнутый перечень игр, которые появятся в подписке Xbox Game Pass. Сегодня компания показала, какие новые игры подписчикам данного сервиса будут предложены в первой половине января.
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Список не очень большой:
- eFootball PES 2021 (Xbox и Android) — 7 января;
- Injustice 2 (PC, Xbox и Android) — 7 января;
- The Little Acre (Xbox и Android) — 7 января;
- Neoverse (PC) — 14 января;
- Torchlight III (Xbox и Android) — 14 января;
- What Remains of Edith Finch (PC) — 14 января;
- YIIK A Postmodern RPG (PC) — 14 января.
По традиции, подписку также покинут некоторые игры. 15 января из Xbox Game Pass исчезнут FTL Faster Than Light (PC), My Friend Perdo (PC и Xbox), Sword Art Online Fatal Bullet (Xbox) и Tekken 7 (Xbox).
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