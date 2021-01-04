Quantic Dream готовит особое коробочное издание Fahrenheit к 15-летию игры
Компания Meridiem Games готовит к выпуску особое коробочное издание Fahrenheit: 15th Anniversary Edition, которое будет выпущено специально для консоли PlayStation 4. Этот релиз подготавливался в тесном сотрудничестве с Quantic Dream, что очевидно, ведь последняя выступает разработчиком проекта. Причина выпуска тоже предельно понятная — 15-летие оригинала. Напомним, оригинальная Fahrenheit: Indigo Prophecy была выпущена для PC, Xbox и PlayStation 2 ещё в 2005 году.
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Коробочное издание Fahrenheit порадует игроков новой версией обложки и стандартным для таких случаев набором «плюшек». Собственно, вот они:
- набор стикеров;
- артбук;
- благодарственное письмо с подписями разработчиков, работавших над игрой;
- сама игра.
Восторженно настроенные пользователи могут оформить предзаказ уже сейчас, для этого нужно перейти на официальный сайт вышеупомянутой Meridiem Games.
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Что до самой Fahrenheit: 15th Anniversary Edition, то данное издание должно поступить в продажу 26 января.
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