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Quantic Dream готовит особое коробочное издание Fahrenheit к 15-летию игры

Но купить его можно будет только на PlayStation 4.
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Компания Meridiem Games готовит к выпуску особое коробочное издание Fahrenheit: 15th Anniversary Edition, которое будет выпущено специально для консоли PlayStation 4. Этот релиз подготавливался в тесном сотрудничестве с Quantic Dream, что очевидно, ведь последняя выступает разработчиком проекта. Причина выпуска тоже предельно понятная — 15-летие оригинала. Напомним, оригинальная Fahrenheit: Indigo Prophecy была выпущена для PC, Xbox и PlayStation 2 ещё в 2005 году.

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Коробочное издание Fahrenheit порадует игроков новой версией обложки и стандартным для таких случаев набором «плюшек». Собственно, вот они:

  • набор стикеров;
  • артбук;
  • благодарственное письмо с подписями разработчиков, работавших над игрой;
  • сама игра.

Восторженно настроенные пользователи могут оформить предзаказ уже сейчас, для этого нужно перейти на официальный сайт вышеупомянутой Meridiem Games.

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Что до самой Fahrenheit: 15th Anniversary Edition, то данное издание должно поступить в продажу 26 января.

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Gringo
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Alexey Gritsenko
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