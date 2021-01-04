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В честь нового года авторы Microsoft Flight Simulator укутали игровые локации снегом

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Разработчики Microsoft Flight Simulator решили своеобразно отметить наступление нового года и опубликовали специальный ролик, в котором продемонстрировали заснеженные игровые локации местной виртуальной копии Земли. Получилось очень мило и атмосферно.

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В нижеуказанном ролике авторы показали не только заснеженные луга и горы, но и крупные города. Особого внимания заслуживает тот факт, что многие водоёмы также покрылись льдом, что, в теории, может временно открыть новые геймплейные возможности.

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Напомним, что Microsoft Flight Simulator (2020) вышел летом прошлого года, получил высоченные оценки и стабильно обновляется. В конце декабря, например, в нём появилась полноценная поддержка устройств виртуальной реальности, что для проекта такого жанра в наше время просто незаменимо.

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