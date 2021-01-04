В честь нового года авторы Microsoft Flight Simulator укутали игровые локации снегом
Разработчики Microsoft Flight Simulator решили своеобразно отметить наступление нового года и опубликовали специальный ролик, в котором продемонстрировали заснеженные игровые локации местной виртуальной копии Земли. Получилось очень мило и атмосферно.
реклама
В нижеуказанном ролике авторы показали не только заснеженные луга и горы, но и крупные города. Особого внимания заслуживает тот факт, что многие водоёмы также покрылись льдом, что, в теории, может временно открыть новые геймплейные возможности.
реклама
Напомним, что Microsoft Flight Simulator (2020) вышел летом прошлого года, получил высоченные оценки и стабильно обновляется. В конце декабря, например, в нём появилась полноценная поддержка устройств виртуальной реальности, что для проекта такого жанра в наше время просто незаменимо.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила