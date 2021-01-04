Системные требования Atomic Heart — отечественного экшена про альтернативный СССР
Несмотря на то, что отечественный экшен с элементами ролевой игры Atomic Heart ещё не обладает даже приблизительными сроками релиза, на его страничке в Steam появились минимальные и рекомендованные системные требования. Возможно, мы имеем дело с заглушкой, поскольку выглядят системные требования, особенно в части видеокарты, довольно странно, но новости, особенно во времена их острого дефицита, это всё равно достойно.
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Минимальные требования:
- процессор: Intel Core i5 2500K или AMD FX 6300;
- 6 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290;
- 22 Гбайта свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 7/8/8.1/10.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
- 22 Гбайта свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 7/8/8.1/10.
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Действие Atomic Heart разворачивается в альтернативной истории во времена наивысшего расцвета Советского Союза. Советские инженеры разработали массу передовых технологий и устройств, в том числе полностью функциональных роботов, с обезумевшим «разумом» которых нашему главному герою, офицеру КГБ по особым поручениям, и предстоит разбираться.
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