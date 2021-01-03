Как и было обещано, сегодня Valve опубликовала итоги всеобщего голосования за номинантов на «Премию Steam 2020». Будем откровенны, победители во многих номинациях были очевидны, но от этого ценность «Премии» нисколько не уменьшается. Победителем в главной номинации «Игра года», а также в номинации «Лучшая игра с выдающимся сюжетом» стала Red Dead Redemption 2. Лучшим VR проектом аудитория Steam назвала Half-Life Alyx.

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«Игра года» — Red Dead Redemption 2;

«Игра года в виртуальной реальности» — Half-Life Alyx;

«Любимое дитя» — Counter-Strike Global Offensive;

«Друг познаётся в игре» — Fall Guys Ultimate Knockout;

«Выдающийся визуальный стиль» — Ori and the Will of the Wisps;

«Самый инновационный геймплей» — Death Stranding;

«Лучшая игра, которая вам не даётся» — Apex Legends;

«Лучший саундтрек» — DOOM Eternal;

«Лучшая игра с выдающимся сюжетом» — Red Dead Redemption 2;

«Устройтесь поудобнее» — The Sims 4.

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