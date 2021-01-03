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Игрой года по версии «Премии Steam 2020» стала Red Dead Redemption 2

И не важно, что она вышла не в 2020-м.
7
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Как и было обещано, сегодня Valve опубликовала итоги всеобщего голосования за номинантов на «Премию Steam 2020». Будем откровенны, победители во многих номинациях были очевидны, но от этого ценность «Премии» нисколько не уменьшается. Победителем в главной номинации «Игра года», а также в номинации «Лучшая игра с выдающимся сюжетом» стала Red Dead Redemption 2. Лучшим VR проектом аудитория Steam назвала Half-Life Alyx.

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  • «Игра года» — Red Dead Redemption 2;
  • «Игра года в виртуальной реальности» — Half-Life Alyx;
  • «Любимое дитя» — Counter-Strike Global Offensive;
  • «Друг познаётся в игре» — Fall Guys Ultimate Knockout;
  • «Выдающийся визуальный стиль» — Ori and the Will of the Wisps;
  • «Самый инновационный геймплей» — Death Stranding;
  • «Лучшая игра, которая вам не даётся» — Apex Legends;
  • «Лучший саундтрек» — DOOM Eternal;
  • «Лучшая игра с выдающимся сюжетом» — Red Dead Redemption 2;
  • «Устройтесь поудобнее» — The Sims 4.
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А зимняя распродажа в Steam между тем продолжается: до 5 января, 21:00 по московскому времени вы ещё можете приобрести массу достойнейших игр с огромными скидками.

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рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
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Сейчас обсуждают

NOFX
23:00
Тогда это зашкварчик будет небольшой :)
Материнские платы Z590 не будут поддерживать PCIe 4.0 с процессорами 10-го поколения Comet Lake
Александр Дедок
22:59
если часть процессоров 11 поколения(младшие модели) выйдут как рефреши 10 то вполне возможно
Материнские платы Z590 не будут поддерживать PCIe 4.0 с процессорами 10-го поколения Comet Lake
NOFX
22:58
Найти бы тех,кто будет апгрейдить свою мамку Z490 на Z590 сидя на 10700-10900 процах! :)) Хотя наверняка найдутся такие нефанаты :) Типо новинка,надо махнуть.
Материнские платы Z590 не будут поддерживать PCIe 4.0 с процессорами 10-го поколения Comet Lake
Renegade1979
22:57
Слаанеш побери, вот же извраты кругом, хочется им 3060ti за штуку баксов
Цена Ethereum подскочила до 920$ - видеокарты среднего ценового сегмента начали исчезать из продажи
nepranov
22:57
сейчас уже 800 руб
Курс Bitcoin уже приближается к 35 000$, а Etereum преодолел рубеж в 800$ - бум майнинга наступил
Александр Дедок
22:57
контролер шины PCi-E находится В ПРОЦЕССОРЕ Соответственно и видеокарта и SSD NVME будут работать в режиме PCI-E 3.0 Учите матчасть
Материнские платы Z590 не будут поддерживать PCIe 4.0 с процессорами 10-го поколения Comet Lake
NOFX
22:56
Это просто венегрет от интел,ахаха! Кстати,была инфа,что не все процы 11-серии будут вообще поддерживать PCI-E 4.0. Не берусь утверждать,правда это или утка.
Материнские платы Z590 не будут поддерживать PCIe 4.0 с процессорами 10-го поколения Comet Lake
VoidPtr
22:56
Мне, кажется, это как-то связанно с "Восточной имперской кампанией". Так самый верхний огонь - Море Призраков, средний - "Восточная имперская компания", в которой можно побывать по квесту гильдии Воро...
Bethesda намекнула, где будут разворачиваться события The Elder Scrolls 6
Александр Дедок
22:56
Капитан очевидность! Если контролер шины PCI-E находится в процессоре и у 10 поколения нет поддержки PCI-E 4.0 то откуда она возьмется?
Материнские платы Z590 не будут поддерживать PCIe 4.0 с процессорами 10-го поколения Comet Lake
nepranov
22:56
Ты дебил? Лохи сейчас имеют со своих игровых видеокарт в день 200-600 руб и ус не дуют, ну сдуется пузырь, ну да хер с ним, свое взяли вместо игр.
Курс Bitcoin уже приближается к 35 000$, а Etereum преодолел рубеж в 800$ - бум майнинга наступил
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