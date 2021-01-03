Релиз Hitman 3 внесёт серьёзные технические правки в две предыдущие игры серии
Разработчики из IO Interactive собираются довольно серьёзным образом подойти к вопросу оптимизации актуальных игр серии Hitman. Напомним, к релизу готовится Hitman 3, и с его выходом две предыдущие части получат важные обновления. Информация об этом была опубликована одним из сотрудников компании в специальной «ветке» форума ResetEra.
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Разработчик сообщил, что после выхода Hitman 3 вся трилогия будет занимать только 100 Гбайт накопителя. Причём, речь в данной ситуации идёт не только об играх, но и всём дополнительном контенте для них. Это стало возможно благодаря использованию улучшенных технологий компрессии текстур и управления данными. Изменения в «весе» — не единственное изменение для предыдущих частей Hitman, ведь они получат и заметные визуальные обновления. Уже сейчас подтверждено, что игры получат новую систему отражений.
Напомним, Hitman 3 поступает в продажу 20 января, одновременно с игрой выйдет и глобальный апдейт для всей трилогии.
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