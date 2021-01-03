Разработчики из IO Interactive собираются довольно серьёзным образом подойти к вопросу оптимизации актуальных игр серии Hitman. Напомним, к релизу готовится Hitman 3, и с его выходом две предыдущие части получат важные обновления. Информация об этом была опубликована одним из сотрудников компании в специальной «ветке» форума ResetEra.

реклама

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь <b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b> Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RTX 3070 за копейки в Compeo.ru Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Разработчик сообщил, что после выхода Hitman 3 вся трилогия будет занимать только 100 Гбайт накопителя. Причём, речь в данной ситуации идёт не только об играх, но и всём дополнительном контенте для них. Это стало возможно благодаря использованию улучшенных технологий компрессии текстур и управления данными. Изменения в «весе» — не единственное изменение для предыдущих частей Hitman, ведь они получат и заметные визуальные обновления. Уже сейчас подтверждено, что игры получат новую систему отражений.

Напомним, Hitman 3 поступает в продажу 20 января, одновременно с игрой выйдет и глобальный апдейт для всей трилогии.