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Бывшие разработчики Little Nightmares показали свой новый проект, удивительно похожий на Dead Space

Но только с видом сверху.
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Разработчики из студии Section 9 Interactive поделились информацией о своём первом проекте. Подана она была предельно наглядно — в виде коротеньких роликов, где некоторые геймплейные моменты можно рассмотреть в подробностях. К сожалению, названия у игры пока нет, но мы точно знаем, что речь идёт об экшен-адвенчуре для PC и консолей нового поколения. А за создание этого проекта отвечают те же люди, которые усердно трудились над дилогией Little Nightmares.

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Итак, что у нас есть: вид сверху, много стрельбы и страшные мутанты в качестве врагов. Если что, все эти коротенькие ролики опубликованы в Twitter, и уже там многие стали замечать, что проект без названия очень сильно похож на Dead Space. Помимо экшена, здесь также присутствуют элементы хоррора и симулятора выживания. Эффект новизны всем этим элементам придаёт именно вид сверху, такое увидишь далеко не каждый день.

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Стрельба получилась не совсем аркадной — игроку нужно прицеливаться и вести огонь по уязвимым зонам врагов. Использовать перекаты и другие приёмы уклонения тоже важно и нужно.

Даты выхода у проекта Section 9 нет. И нет чёткой уверенности в том, что данный концепт дойдёт до релиза в первозданном виде, но всё пока выглядит очень интригующе.

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