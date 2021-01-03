Бывшие разработчики Little Nightmares показали свой новый проект, удивительно похожий на Dead Space
Разработчики из студии Section 9 Interactive поделились информацией о своём первом проекте. Подана она была предельно наглядно — в виде коротеньких роликов, где некоторые геймплейные моменты можно рассмотреть в подробностях. К сожалению, названия у игры пока нет, но мы точно знаем, что речь идёт об экшен-адвенчуре для PC и консолей нового поколения. А за создание этого проекта отвечают те же люди, которые усердно трудились над дилогией Little Nightmares.
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Итак, что у нас есть: вид сверху, много стрельбы и страшные мутанты в качестве врагов. Если что, все эти коротенькие ролики опубликованы в Twitter, и уже там многие стали замечать, что проект без названия очень сильно похож на Dead Space. Помимо экшена, здесь также присутствуют элементы хоррора и симулятора выживания. Эффект новизны всем этим элементам придаёт именно вид сверху, такое увидишь далеко не каждый день.
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Face off against powerful enemies. Footage from a new scifi action adventure game we are working on. #gamedev #gamedevelopment #gamestudio #indiegame #games #videogames #actionrpg #actionadventure #scifi #scifigames #metroid #pcgames #consolegames #unrealengine #ue4 pic.twitter.com/YquJ2EPnQ1— Section 9 (@section9int) December 30, 2020
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Стрельба получилась не совсем аркадной — игроку нужно прицеливаться и вести огонь по уязвимым зонам врагов. Использовать перекаты и другие приёмы уклонения тоже важно и нужно.
Даты выхода у проекта Section 9 нет. И нет чёткой уверенности в том, что данный концепт дойдёт до релиза в первозданном виде, но всё пока выглядит очень интригующе.
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