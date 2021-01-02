Энтузиасты, которые, видимо, располагают неограниченным запасом времени, взяли за очередной масштабный проект. Они собираются воссоздать мир ролевой игры Kingdom Come: Deliverance в Minecraft — причём, пропорции должны быть сохранены чуть ли не 1 к 1. Зачем это делать, кому это надо и откуда у доморощенных романтиков столько времени — мы не осмелимся даже предположить.

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Когда мир Kingdom Come: Deliverance появится в Minecraft — вопрос крайне сложный. Всегда есть вероятность, что фанатский проект до релиза не доживёт, и это нормально. Но сейчас мододелы полны решимости и даже планируют добавлять в клиент не только все основные локации, но и NPC. Интересно будет посмотреть, как в итоге реализуется последних аспект из перечисленных.

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А пока можно посмотреть на трейлер проекта, который почему-то называется ремейком.