Один из разработчиков замечательного боевика Hotline Miami Юнатан Сёдерстрём поздравил своих подписчиков в Twitter с новым годом и поведал о том, что команда Dennaton Games работает над новым проектом.

реклама

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь <b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b> Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RTX 3070 за копейки в Compeo.ru Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Рассказывать о нём подробно пока рано. По словам Сёдерстрёма, это проект-мечта их коллектива, однако впечатления от него у людей будут диаметрально противоположными: буквально от ужаса у одних до восторга у других. Иными словами, Dennaton Games готовит что-то неоднозначное, и потому — интересное.

Никакими сведениями даже о приблизительных сроках релиза Сёдерстрём не поделился. В общем, нам просто сказали, что Dennaton без дела не сидит.