Авторы Hotline Miami трудятся над неким неоднозначным проектом
Один из разработчиков замечательного боевика Hotline Miami Юнатан Сёдерстрём поздравил своих подписчиков в Twitter с новым годом и поведал о том, что команда Dennaton Games работает над новым проектом.
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Рассказывать о нём подробно пока рано. По словам Сёдерстрёма, это проект-мечта их коллектива, однако впечатления от него у людей будут диаметрально противоположными: буквально от ужаса у одних до восторга у других. Иными словами, Dennaton Games готовит что-то неоднозначное, и потому — интересное.
Никакими сведениями даже о приблизительных сроках релиза Сёдерстрём не поделился. В общем, нам просто сказали, что Dennaton без дела не сидит.
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