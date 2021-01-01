На официальном YouTube-канале Unreal Engine был опубликован трейлер, рассказывающий об играх нового поколения, создаваемых на базе движка от Epic Games.Список проектов получился довольно обширный, а их разнообразие действительно поражает. Нам в очередной раз напомнили, что на Unreal Engine создаётся масса игр — от Atomic Heart и S.T.A.L.K.E.R. 2 до The Pathless и Everwild.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке

Опубликованное видео призвано в очередной раз показать и доказать, что технология Epic Games предоставляет разработчикам максимальное удобство и гибкость в работе, позволяя масштабировать создаваемые проекты в зависимости от бюджета и жанровой принадлежности. Например, вы знали, что мотосимулятор Ride 4 и футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2022 тоже создаются на базе Unreal Engine?

реклама

Для вашего удобства мы публикуем ниже список все игр, засветившихся в трейлере. Примечательно, что парочка из них уже поступило в продажу, но все остальные проекты только готовятся к выходу:

Hogwarts Legacy;

The Lord of the Rings: Gollum;

RIDE 4;

Kena: Bridge: of Spirits;

Pro Evolution Soccer 2022;

Ghostrunner;

Scarlet Nexus;

Ark II;

Unknown 9: Awakening;

Sackboy: A Big Adventure;

Destruction Allstars;

Returnal;

Black Myth: Wukong;

S.T.A.L.K.E.R. 2;

Outriders;

The Medium;

The Pathless;

Everwild;

The Callisto Protocol;

Back 4 Blood;

Chorus;

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2;

Atomic Heart;

Godfall;

Senua’s Saga: Hellblade II;

Stray;

Little Devil Inside;

Fortnite;

Avowed;

The Artful Escape;

Ghostwire: Tokyo.

реклама

Большинство из этих проектов создаётся для PC и консолей нового поколения. За подробностями по играм на базе Unreal Engine следует перейти на специальную страничку сайта движка.