Atomic Heart, S.T.A.L.K.E.R. 2 и многие другие — Epic Games показала, какие игры создаются на Unreal Engine
На официальном YouTube-канале Unreal Engine был опубликован трейлер, рассказывающий об играх нового поколения, создаваемых на базе движка от Epic Games.Список проектов получился довольно обширный, а их разнообразие действительно поражает. Нам в очередной раз напомнили, что на Unreal Engine создаётся масса игр — от Atomic Heart и S.T.A.L.K.E.R. 2 до The Pathless и Everwild.
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Опубликованное видео призвано в очередной раз показать и доказать, что технология Epic Games предоставляет разработчикам максимальное удобство и гибкость в работе, позволяя масштабировать создаваемые проекты в зависимости от бюджета и жанровой принадлежности. Например, вы знали, что мотосимулятор Ride 4 и футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2022 тоже создаются на базе Unreal Engine?
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Для вашего удобства мы публикуем ниже список все игр, засветившихся в трейлере. Примечательно, что парочка из них уже поступило в продажу, но все остальные проекты только готовятся к выходу:
- Hogwarts Legacy;
- The Lord of the Rings: Gollum;
- RIDE 4;
- Kena: Bridge: of Spirits;
- Pro Evolution Soccer 2022;
- Ghostrunner;
- Scarlet Nexus;
- Ark II;
- Unknown 9: Awakening;
- Sackboy: A Big Adventure;
- Destruction Allstars;
- Returnal;
- Black Myth: Wukong;
- S.T.A.L.K.E.R. 2;
- Outriders;
- The Medium;
- The Pathless;
- Everwild;
- The Callisto Protocol;
- Back 4 Blood;
- Chorus;
- Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2;
- Atomic Heart;
- Godfall;
- Senua’s Saga: Hellblade II;
- Stray;
- Little Devil Inside;
- Fortnite;
- Avowed;
- The Artful Escape;
- Ghostwire: Tokyo.
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Большинство из этих проектов создаётся для PC и консолей нового поколения. За подробностями по играм на базе Unreal Engine следует перейти на специальную страничку сайта движка.
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