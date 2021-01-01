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Atomic Heart, S.T.A.L.K.E.R. 2 и многие другие — Epic Games показала, какие игры создаются на Unreal Engine

Много их.
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На официальном YouTube-канале Unreal Engine был опубликован трейлер, рассказывающий об играх нового поколения, создаваемых на базе движка от Epic Games.Список проектов получился довольно обширный, а их разнообразие действительно поражает. Нам в очередной раз напомнили, что на Unreal Engine создаётся масса игр — от Atomic Heart и S.T.A.L.K.E.R. 2 до The Pathless и Everwild.

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Опубликованное видео призвано в очередной раз показать и доказать, что технология Epic Games предоставляет разработчикам максимальное удобство и гибкость в работе, позволяя масштабировать создаваемые проекты в зависимости от бюджета и жанровой принадлежности. Например, вы знали, что мотосимулятор Ride 4 и футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2022 тоже создаются на базе Unreal Engine?

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Для вашего удобства мы публикуем ниже список все игр, засветившихся в трейлере. Примечательно, что парочка из них уже поступило в продажу, но все остальные проекты только готовятся к выходу:

  • Hogwarts Legacy;
  • The Lord of the Rings: Gollum;
  • RIDE 4;
  • Kena: Bridge: of Spirits;
  • Pro Evolution Soccer 2022;
  • Ghostrunner;
  • Scarlet Nexus;
  • Ark II;
  • Unknown 9: Awakening;
  • Sackboy: A Big Adventure;
  • Destruction Allstars;
  • Returnal;
  • Black Myth: Wukong;
  • S.T.A.L.K.E.R. 2;
  • Outriders;
  • The Medium;
  • The Pathless;
  • Everwild;
  • The Callisto Protocol;
  • Back 4 Blood;
  • Chorus;
  • Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2;
  • Atomic Heart;
  • Godfall;
  • Senua’s Saga: Hellblade II;
  • Stray;
  • Little Devil Inside;
  • Fortnite;
  • Avowed;
  • The Artful Escape;
  • Ghostwire: Tokyo.

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Большинство из этих проектов создаётся для PC и консолей нового поколения. За подробностями по играм на базе Unreal Engine следует перейти на специальную страничку сайта движка.

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epic games unreal engine
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Atomic Heart, S.T.A.L.K.E.R. 2 и многие другие — Epic Games показала, какие игры создаются на Unreal Engine
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