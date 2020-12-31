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Создатель Mafia прошёл Cyberpunk 2077 дважды и не стал скрывать искреннего восторга от игры

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Даниэль Вавра, разработчик оригинальной Mafia и ролевой игры Kingdom Come: Deliverance, выступил с решительным осуждением так называемых «хейтеров» Cyberpunk 2077. Разработчику игра от CD Projekt RED очень понравилась, и он решил поделиться впечатлениями после второго прохождения. Так, для получения новой концовки Вавре пришлось на 60 часов погрузиться в геймплей. Напомним, о завершении своего первого прохождения создатель Kingdom Come рапортовал ещё в середине месяца, отдельно упомянув тогда хорошую историю и стиль игры.

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В своих сообщениях в Twitter Данэль Вавра не забыл похвалить работу сценаристов, которые трудились над любовными романами в игре. Девелопер убеждён, что здешние квесты, раскрывающие взаимоотношения героя с избранной пассией, — лучшие по сравнению с другими играми. А обмен текстовыми сообщениями с кочевницей Панам настолько сильно напомнил Вавре общение с реальным человеком, что он «почти влюбился» в девушку. Понять человека можно, ведь Панам — действительно очень живая собеседница и детально проработанный персонаж, приковывающий к себе внимание. Горячие обсуждения на фанатских форумах не дадут здесь слукавить. В Twitter разработчик также опубликовал скриншот со своей версией Ви.

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Идеолог Mafia убеждён, что большинство негатива в сторону Cyberpunk 2077 идёт от людей, которые привыкли «заниматься прохождением на YouTube», а техническое состояние игры позволяет сейчас в полной мере ей насладиться.

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