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В GOG всем дарят Metro Last Light Redux

Вот это подарок, достойный любого геймера.
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Сотрудники GOG решили, что их сервис ничем не уступает Epic Games Store, поэтому решили раздать всем желающим крупный, известный и очень дорогой во всех смыслах проект — Metro Last Light Redux от студии 4A Games. Чтобы получить подарок, нужно проследовать на главную страницу GOG, пролистать немного вниз, после чего нажать на заветную кнопку «Да, забрать игру».

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Напомним, что Metro Last Light Redux — это графически обновлённая версия Last Light, в которой представлено улучшенное освещение и в целом чуть более современная графика. Раздача продлится ещё двое суток (если точнее, то 47,5 часов с момента публикации данной заметки)

Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что в GOG до четвёртого января проходит зимняя распродажа, в рамках которой можно с большими скидками приобрести массу достойнейших игр, в том числе и всю серию «Ведьмака».

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В GOG всем дарят Metro Last Light Redux
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