В Hades представлено свыше 21 тысячи строк диалогов
Hades уже стала самой высокооценённой игрой уходящего года по мнению простых игроков, завоевала несколько наград от авторитетных изданий, а также имеет все шансы стать игрой года по версии «Премии Steam 2020». Но сколько у игры, которую с ног до головы забросали хвалебными эпитетами, строк диалогов? Таким вопросом задался один из подписчиков Twitter студии Supergiant Games и получил от авторов игры развёрнутый ответ в виде инфографики.
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Как пояснили разработчики, числа не на сто процентов соответствуют действительности в зависимости от способа подсчёта, но очень близки к ней. Итак, всего в Hades имеется 21 020 строк диалогов, из которых на долю Загрея, главного героя, закономерно приходятся 8 500 строк, а 1 600 строк — Аиду. У Тисифоны и Харонв, в свою очередь, наименьшее количество реплик: 190 и 120 соответственно.
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Всего в Hades тридцать полностью озвученных персонажей, а количество слов превышает 305 тысяч. Для сравнения, по объёму текста это примерно 1 700 вот таких новостных материалов.
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Hades вышла в сентябре этого года, довольствуется 98-процентным пользовательским рейтингом и принимает участие в новогодней распродаже в Steam.
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