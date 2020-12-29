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Новый сюжетный трейлер Apex Legends призван развлечь игроков перед скорым стартом специального «ивента»

Для фанатов.
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Разработчики популярной «королевской битвы» Apex Legends опубликовали семиминутный сюжетный трейлер, наполненный интересными поворотами, о которых лучше здесь не писать. Фанаты считают, что ролик напрямую связан со скорым стартом особого временного события, это случится уже 5 января.

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Здесь мы сталкиваемся с типичной ситуацией, когда завсегдатаи Apex Legends всё поймут, а другим придётся либо разбираться в хитросплетениях сюжета, либо просто насладиться 7-минутным мультиком.

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Особое внимание в представленном видео уделяется Патфайндеру, который «явно не был создан для того, чтобы обслуживать столики».

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