Новый сюжетный трейлер Apex Legends призван развлечь игроков перед скорым стартом специального «ивента»
Разработчики популярной «королевской битвы» Apex Legends опубликовали семиминутный сюжетный трейлер, наполненный интересными поворотами, о которых лучше здесь не писать. Фанаты считают, что ролик напрямую связан со скорым стартом особого временного события, это случится уже 5 января.
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Здесь мы сталкиваемся с типичной ситуацией, когда завсегдатаи Apex Legends всё поймут, а другим придётся либо разбираться в хитросплетениях сюжета, либо просто насладиться 7-минутным мультиком.
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Особое внимание в представленном видео уделяется Патфайндеру, который «явно не был создан для того, чтобы обслуживать столики».
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