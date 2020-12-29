Финишная прямая года — традиционное время подведения итогов, больших и маленьких. К числу последних, например, относится опубликованная сегодня студией Remedy статистика мистического экшена Control за 2020-й. В статистике учитывались все платформы, на которых выходила Control, в том числе и в облачном сервисе Amazon Luna, так что без подсчёта никто не остался.

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В частности, за год мир игры был спасён (игра пройдена) 552 634 раза, игроки создали 1 753 606 снимков с помощью фоторежима, швырнули 1 867 145 550 предметов мебели и подчинили себе 59 598 849 протвников.

Напомним, что Control появилась в конце лета 2019 года. Версии для консолей нового (уже текущего) поколения появятся второго февраля.