Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Remedy поделилась занимательной статистикой прохождения Control за уходящий год

За год игру прошли более 550 тысяч раз.
2
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой
3070 уже намного дешевле чем 2080 Super
RTX 3080 уже намного дешевле чем 2080 Ti

Финишная прямая года — традиционное время подведения итогов, больших и маленьких. К числу последних, например, относится опубликованная сегодня студией Remedy статистика мистического экшена Control за 2020-й. В статистике учитывались все платформы, на которых выходила Control, в том числе и в облачном сервисе Amazon Luna, так что без подсчёта никто не остался.

реклама

анонсы и реклама
ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru
RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке
Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-]
RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

В частности, за год мир игры был спасён (игра пройдена) 552 634 раза, игроки создали 1 753 606 снимков с помощью фоторежима, швырнули 1 867 145 550 предметов мебели и подчинили себе 59 598 849 протвников.

Напомним, что Control появилась в конце лета 2019 года. Версии для консолей нового (уже текущего) поколения появятся второго февраля.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

remedy control
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Remedy поделилась занимательной статистикой прохождения Control за уходящий год
2
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 13-й: Solitairica
49
Работа над Bayonetta 3 продвигается успешно
+
Энтузиаст нашёл в Cyberpunk 2077 недоделанные объекты неиспользованной монорельсовой системы
7
Создатель графического мода The Witcher 3 HD Reworked Project анонсировал его «некстгенную» версию
7
CD Projekt RED анонсировала первое бесплатное дополнение для Cyberpunk 2077
97

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 94
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 35
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 лучших смартфонов Xiaomi 2020 года
10
5 главных недостатков оболочки MIUI от Xiaomi
35
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Prime ARGB
14
Деньги вперед: главные игры января 2021 года
8
Новогодняя распродажа: Windows 10 в подарок при покупке MS Office
Тестирование четырех поколений процессоров в играх F1 2018 и F1 2019
1

Сейчас обсуждают

Andre79
19:49
Инвесторы - туда же. Они вкладываются с расчетом вернуть деньги с профитом. Так кто им этот профит обеспечивает? Кто является конечным звеном?
Майнеры строят фермы из сотен GeForce RTX 30 на фоне взлета криптовалют
Arling
19:48
Скоро будут пустые коробки без смартфонов продавать, его надо будет докупить :)
Xiaomi убрала адаптер питания из комплекта флагмана Mi 11, но будет давать его бесплатно
REY_B_
19:46
Экономическая формула известна - "Паршивая овца всё стадо портит". Особенно, если она в начальниках. Поэтому всегда "паршивых овец" и гнали взашей. А сейчас вот, толлерастией к ним воспылали. Ну нельз...
Энтузиаст нашёл в Cyberpunk 2077 недоделанные объекты неиспользованной монорельсовой системы
Yolanda Tarska
19:44
Как раз видно наоборот, успешные, хотя из-за цены кстати, а не производительности, Райзены, в общем лишь ужали Интел всего на несколько процентов, даже о 10 и речи нет.
Intel готовится к большому реваншу – Ryzen 9 5950X уступил 8-ядерному Core i7-11700К в Geekbench
Дмитрий
19:44
Да не выгодно там, карты стоят дорого. Курс как и ранее было, пару месяцев будет расти а потом год будет падать и падать. Майнинг это пирамида, те кто карты покупают они тоже почти ничего не имеют. С ...
Майнеры строят фермы из сотен GeForce RTX 30 на фоне взлета криптовалют
poljot
19:43
Почему никто не пишет, что поддержка только для 5000 райзенов. 3000 не работает.
MSI обозначила сроки выхода BIOS с поддержкой AMD Curve Optimizer и Re-Size BAR для видеокарт NVIDIA
Yolanda Tarska
19:42
У меня 9900к уже 2 года, хватает с запасом для всего.
Intel готовится к большому реваншу – Ryzen 9 5950X уступил 8-ядерному Core i7-11700К в Geekbench
REY_B_
19:41
А кому они там нужны? Техпроцесс, это не продай-купи! Это очень большой работы и сотрудничества! Даже чисто по времени, ничего путного Интел подготовить не успеет. Это не учитывая то, что их архитекту...
Intel может стать виновницей дефицита 5-нм продукции TSMC в 2022 году
ssdtm
19:41
Пока плотность транзисторов 10нм интела выше чем у 7нм тсмц - так что захлопни варежку. Ещё не вечер.
Intel может стать виновницей дефицита 5-нм продукции TSMC в 2022 году
Alexshanghai
19:39
что за ссаный вброс? типа включили лучи и проц на 40% скис? что правда что ли?)) а не видяха ли? кто вообще втирают такую дичь?
Старые флагманы Intel плохо справляются с трассировкой лучей и разрешением 2К в Cyberpunk 2077
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем