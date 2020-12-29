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Энтузиаст нашёл в Cyberpunk 2077 недоделанные объекты неиспользованной монорельсовой системы

Могло бы получиться эффектно.
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Представители CD Projekt RED ещё до релиза Cyberpunk 2077 говорили о том, что некоторые «засветившиеся» геймплейные механики в финальной версии присутствовать не будут. В частности, мы так и не увидели работающее метро, которое было показано ещё в дебютном трейлере игры на выставке E3 2018.

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А пользователь форума Reddit с ником Syberkul нашёл в финальном клиенте остатки монорельсовой системы и записал свою находку на видео. К слову, поезда и станции в игре есть, но они доступны только в рамках системы быстрого перемещения — никакого сидения за лавочкой в ожидании нужной остановки нет. Пользователь Reddit показал нам не только монорельс, но и полуготовую станцию для него. В помещение можно зайти, осмотреться и увидеть незаконченный игровой объект. Быть может, монорельс вернут в одном из больших дополнений для игры, но это только надежды.

it looks like they planned on having a fully functioning train system but couldn't finish it in time! from r/cyberpunkgame

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cd projekt red cyberpunk 2077
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