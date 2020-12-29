CD Projekt RED анонсировала первое бесплатное дополнение для Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED анонсировала первое бесплатное дополнение для Cyberpunk 2077, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте проекта. Анонс пока не снабдили первыми подробностями, но поляки заверили, что новая история Найт-Сити будет рассказана в самом начале 2021 года.
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Что до подробностей, то они будут обнародованы в самое ближайшее время. Пока остаётся только гадать, чему или кому посвятят DLC. Напомним, на начало 2021-го года также запланирован выход крупного патча для Cyberpunk 2077. Осмелимся предположить, что его выход состоится одновременно с релизом дополнения.
Ранее CD Projekt RED обещали, что для игры выйдет несколько бесплатных DLC и два крупных платных. Остаётся пожелать разработчикам побыстрее исправить технические проблемы игры для базовых консолей прошлого поколения.
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