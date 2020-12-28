К сожалению, у нас тут ещё одна новость, связанная с влиянием пандемии коронавируса. Прошедшее католическое Рождество подавляющее большинство заядлых геймеров встретило дома. Об этом вполне убедительно свидетельствуют данные по «онлайну» Steam на 25 число.

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В пике там одновременно находилось 23 миллиона человек, что намного больше показателей прошлых лет. Напомним, ещё в апреле нынешнего года, когда целые страны начали уходить на карантин, одновременно в игровом сервисе находилось почти 25 миллионов человек.

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Но показатели «онлайна» Steam на Рождество получились рекордными. Судите сами: ещё в прошлом году 25-го декабря только 15,8 миллионов игроков было в Сети магазина Valve. Аналитики также утверждают, что во время пандемии большую популярность обрели игры для целой группы людей — например, Among Us. Тут всё понятно: как иначе провести время с приятелями в условиях жёсткого карантина?