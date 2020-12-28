Католическое Рождество 2020 года стало самым популярным для Steam по числу активных пользователей
К сожалению, у нас тут ещё одна новость, связанная с влиянием пандемии коронавируса. Прошедшее католическое Рождество подавляющее большинство заядлых геймеров встретило дома. Об этом вполне убедительно свидетельствуют данные по «онлайну» Steam на 25 число.
реклама
В пике там одновременно находилось 23 миллиона человек, что намного больше показателей прошлых лет для 25 декабря. Напомним, ещё в апреле нынешнего года, когда целые страны начали уходить на карантин, одновременно в игровом сервисе находилось почти 25 миллионов человек.
реклама
Показатели «онлайна» Steam именно для Рождества получились рекордными. Судите сами: ещё в прошлом году 25-го декабря только 15,8 миллионов игроков было в Сети магазина Valve. Тут важно отметить, что представленные числа не являются абсолютным рекордом для платформы, только вот 23 миллиона активных пользователей - это рекорд рождественского дня. Аналитики также утверждают, что во время пандемии большую популярность обрели игры для целой группы людей — например, Among Us. Тут всё понятно: как иначе провести время с приятелями в условиях жёсткого карантина?
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила