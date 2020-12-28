Внимательные посетители официального сайта студии Respawn Entertainment, пытающиеся раскопать в разделе вакансий намёки на будущие проекты компании, кажется, наткнулись на упоминание проекта в новой франшизе (интеллектуальной собственности, IP). Так, Respawn требуется программный инженер, который бы присоединился к небольшой команде внутри студии, занимающейся разработкой игры в новой франшизе.

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Что это именно за проект, естественно, пока секрет; известно лишь, что основные силы Respawn сейчас брошены на поддержку и развитие Apex Legends и производство сиквела Star Wars Jedi Fallen Order, которому издатель дал «зелёный свет» на фоне успеха оригинала.