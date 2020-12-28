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Авторы Titanfall и Apex Legends ищут специалиста для работы над проектом в новой франшизе

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Внимательные посетители официального сайта студии Respawn Entertainment, пытающиеся раскопать в разделе вакансий намёки на будущие проекты компании, кажется, наткнулись на упоминание проекта в новой франшизе (интеллектуальной собственности, IP). Так, Respawn требуется программный инженер, который бы присоединился к небольшой команде внутри студии, занимающейся разработкой игры в новой франшизе.

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Что это именно за проект, естественно, пока секрет; известно лишь, что основные силы Respawn сейчас брошены на поддержку и развитие Apex Legends и производство сиквела Star Wars Jedi Fallen Order, которому издатель дал «зелёный свет» на фоне успеха оригинала.

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bisgaard
20:46
К золотой приставке нужны золотые диски.
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Ёж
20:45
ты тупой?
У курса акций AMD есть все шансы продолжить рост в следующем году
laon
20:44
различие там в частоте турбобуста. А интел не может покрыть всю линейку. У интела только лоу и мидл процы. Топов нет.
Intel Core i7-11700K протестирован в Geekbench — похоже, что Zen3 обойти не удастся
Boris_leo
20:42
Как будто АМда не обос... провалилась. На Невидии ещё хоть как то что то ... :)
Графический чип NVIDIA AD102 (GeForce RTX 40) может получить 18432 ядра CUDA — данные инсайдера
Goginator
20:41
вот видишь , ты сам узнал что 11440 был НЕ с памятью 3200 . и тогда к чему был твой пост ?
Intel Core i7-11700K протестирован в Geekbench — похоже, что Zen3 обойти не удастся
Goginator
20:41
слезь с бутылки , возможно полегчает .
Intel Core i7-11700K протестирован в Geekbench — похоже, что Zen3 обойти не удастся
Алексей Трухов
20:35
Ну если будет 5нм TSMC, то может и впишутся в 450Вт-)
Графический чип NVIDIA AD102 (GeForce RTX 40) может получить 18432 ядра CUDA — данные инсайдера
Arky
20:32
Все что ниже ми10 было говном, говно перевели в линейку поко, там и берите, нищие интелбои
Xiaomi Mi 11 представлен официально: Snapdragon 888, 108-Мп камера, 5000 мА*ч и цена от 610 долларов
Renegade1979
20:31
Они точно так же и пользователей ФБ отправят нападвал, если те раскроют личные данные. Особо опасно ходят обыватели на ОРДЛЕ, там за неправильных пост могут вообще в посадке прикопать.
ВКонтакте подвела итоги года, заявив о росте количества сообщений на 50%
VRoman
20:31
А я знаю кто виноват. В соседней новости пишут, что АМД перекупила у TSMC дополнительные квоты на выпуск своей продукции. Теперь другим производителям достанется дефицит производственных линий и соотв...
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