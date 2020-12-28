Компания «ВКонтакте» подвела продуктовые итоги 2020-го года, который оказался довольно насыщенным. Прежде чем перейти к перечислению функций и крупных обновлений, которые получила социальная сеть в нынешнем году, крайне важно обозначить ключевые числа и показатели.

реклама

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Самое важное прямо здесь:

количество отправляемых сообщений выросло на 50%;

ВКонтакте остаётся крупнейшим приложением и главной социальной сетью страны;

почти половина аудитории рунета (47%) посещает ВКонтакте каждый день, а за месяц охват достигает 76,8%;

число сообществ за год выросло на 23% (в частности, на 60% - образовательных, на 49% - игровых, на 37% - развлекательных, на 29% - спортивных, на 25% - музыкальных);

количество отправленных аудиосообщений выросло на 10%.

реклама

В плане новых продуктовых решений, которые были представлены 2020-м году, у ВКонтакте дела обстоят более чем хорошо. Напомним, за отчётный период были представлены:

сервис коротких вертикальных видео с AR-эффектами Клипы;

единая подписка VK Combo;

групповые видеозвонки на 128 человек без ограничения по времени;

система распознавания голосовых сообщений;

новые инструменты монетизации для авторов.

реклама

О последних стоит сказать пару дополнительных слов. Всего за пять месяцев после запуска к системе VK Donut подключились тысячи авторов и заработали с её помощью более 25 миллионов рублей. Каждый месяц количество донов (платящих подписчиков) растёт на 30%. В декабре ВКонтакте представила единую платформу монетизации с новой партнёрской программой для сообществ — с её помощью авторы смогут зарабатывать на 50% больше.

реклама

По рекламодателям и всему, что связано с рынком рекламы, дела обстоят схожим образом — везде наблюдается рост. Например, количество рекламодателей, запускающих рекламу с помощью простых инструментов — мобильного приложения и автопродвижения товаров — выросло в 3,5 раза за год. А количество пользователей системы оплаты VK Pay выросло на 50% - это более 16 миллионов человек. Если вам хочется ознакомиться с детальным отчётом ВКонтакте, то вся информация доступна здесь.