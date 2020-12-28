ВКонтакте подвела итоги года, заявив о росте количества сообщений на 50%
Компания «ВКонтакте» подвела продуктовые итоги 2020-го года, который оказался довольно насыщенным. Прежде чем перейти к перечислению функций и крупных обновлений, которые получила социальная сеть в нынешнем году, крайне важно обозначить ключевые числа и показатели.
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Самое важное прямо здесь:
- количество отправляемых сообщений выросло на 50%;
- ВКонтакте остаётся крупнейшим приложением и главной социальной сетью страны;
- почти половина аудитории рунета (47%) посещает ВКонтакте каждый день, а за месяц охват достигает 76,8%;
- число сообществ за год выросло на 23% (в частности, на 60% - образовательных, на 49% - игровых, на 37% - развлекательных, на 29% - спортивных, на 25% - музыкальных);
- количество отправленных аудиосообщений выросло на 10%.
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В плане новых продуктовых решений, которые были представлены 2020-м году, у ВКонтакте дела обстоят более чем хорошо. Напомним, за отчётный период были представлены:
- сервис коротких вертикальных видео с AR-эффектами Клипы;
- единая подписка VK Combo;
- групповые видеозвонки на 128 человек без ограничения по времени;
- система распознавания голосовых сообщений;
- новые инструменты монетизации для авторов.
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О последних стоит сказать пару дополнительных слов. Всего за пять месяцев после запуска к системе VK Donut подключились тысячи авторов и заработали с её помощью более 25 миллионов рублей. Каждый месяц количество донов (платящих подписчиков) растёт на 30%. В декабре ВКонтакте представила единую платформу монетизации с новой партнёрской программой для сообществ — с её помощью авторы смогут зарабатывать на 50% больше.
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По рекламодателям и всему, что связано с рынком рекламы, дела обстоят схожим образом — везде наблюдается рост. Например, количество рекламодателей, запускающих рекламу с помощью простых инструментов — мобильного приложения и автопродвижения товаров — выросло в 3,5 раза за год. А количество пользователей системы оплаты VK Pay выросло на 50% - это более 16 миллионов человек. Если вам хочется ознакомиться с детальным отчётом ВКонтакте, то вся информация доступна здесь.
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