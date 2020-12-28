Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ВКонтакте подвела итоги года, заявив о росте количества сообщений на 50%

И многое другое.
2
3070 уже намного дешевле чем 2080 Super
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3080 уже намного дешевле чем 2080 Ti
Крутой нереф 3060 Ti задешево в Ситилинке

Компания «ВКонтакте» подвела продуктовые итоги 2020-го года, который оказался довольно насыщенным. Прежде чем перейти к перечислению функций и крупных обновлений, которые получила социальная сеть в нынешнем году, крайне важно обозначить ключевые числа и показатели.

реклама

анонсы и реклама
ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru
RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке
Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-]
RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Самое важное прямо здесь:

  • количество отправляемых сообщений выросло на 50%;
  • ВКонтакте остаётся крупнейшим приложением и главной социальной сетью страны;
  • почти половина аудитории рунета (47%) посещает ВКонтакте каждый день, а за месяц охват достигает 76,8%;
  • число сообществ за год выросло на 23% (в частности, на 60% - образовательных, на 49% - игровых, на 37% - развлекательных, на 29% - спортивных, на 25% - музыкальных);
  • количество отправленных аудиосообщений выросло на 10%.

реклама

В плане новых продуктовых решений, которые были представлены 2020-м году, у ВКонтакте дела обстоят более чем хорошо. Напомним, за отчётный период были представлены:

  • сервис коротких вертикальных видео с AR-эффектами Клипы;
  • единая подписка VK Combo;
  • групповые видеозвонки на 128 человек без ограничения по времени;
  • система распознавания голосовых сообщений;
  • новые инструменты монетизации для авторов.

реклама

О последних стоит сказать пару дополнительных слов. Всего за пять месяцев после запуска к системе VK Donut подключились тысячи авторов и заработали с её помощью более 25 миллионов рублей. Каждый месяц количество донов (платящих подписчиков) растёт на 30%. В декабре ВКонтакте представила единую платформу монетизации с новой партнёрской программой для сообществ — с её помощью авторы смогут зарабатывать на 50% больше.

реклама

По рекламодателям и всему, что связано с рынком рекламы, дела обстоят схожим образом — везде наблюдается рост. Например, количество рекламодателей, запускающих рекламу с помощью простых инструментов — мобильного приложения и автопродвижения товаров — выросло в 3,5 раза за год. А количество пользователей системы оплаты VK Pay выросло на 50% - это более 16 миллионов человек. Если вам хочется ознакомиться с детальным отчётом ВКонтакте, то вся информация доступна здесь.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

вконтакте
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

ВКонтакте подвела итоги года, заявив о росте количества сообщений на 50%
2
Авторы Nioh пока не собираются готовить продолжение серии
+
Предупреждения о ненадлежащем качестве Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One стали появляться в магазинах «М.Видео»
13
Techland поделится новостями о Dying Light 2 в следующем году
+
Minecraft стала самой просматриваемой на YouTube игрой в 2020 году
8
CD Projekt намерена решительно защищаться в суде от исков инвесторов
19

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 87
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 35
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 46

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
87
10 лучших стратегий в реальном времени последних 10 лет
32
5 лучших смартфонов Xiaomi 2020 года
7
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600Х & GeForce RTX 2070
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Prime ARGB
4

Сейчас обсуждают

Михаил Нецветов
17:39
я же написал вроде как про gf3 и gf440mx. Пример с вуду показывает, что для нынешних игр, с учетом что ss - неплохо кастрирована (у меня например много дисков от 360, One)- на мой взгляд, xbox one x п...
Купил Xbox Series S - это лучшая игровая платформа ближайших лет, рассказываю и показываю
Alexshanghai
17:39
нет
Cyberpunk 2077 шестую неделю подряд лидирует в чарте продаж Steam
Екатерина Карпина
17:39
сонсоли берут довены, как и 3090 за 2к зелени
Лучшие видеокарты 2020 года по версии pcgameshardware
Himis
17:39
Чонить новово про Киберпук узнал?
ВКонтакте подвела итоги года, заявив о росте количества сообщений на 50%
ахахах
17:36
это никак несвязано с диванной аналитикой
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
sop18
17:35
К местным барыгам претензии нужно выдвигать. Им, видно, на черную икру не хватает)))
Семейство NVIDIA GeForce RTX 3060 выходит к праздничному сезону
Renegade1979
17:35
Так в игре даже есть постеры, на которых целуются лесбиянки и обнимаются гейи, потому все в духе времени. В "Полицейской Академии" времен киберпанка 1980х даже был бар "Галубая устрица". Реально конеч...
CD Projekt намерена решительно защищаться в суде от исков инвесторов
bomg
17:34
Неплохо снег счищать, но простая лопата дешевле
Xiaomi Mi 11 представлен официально: Snapdragon 888, 108-Мп камера, 5000 мА*ч и цена от 610 долларов
sop18
17:28
Никогда не понимал любви к этому уродскому кубизму
Minecraft стала самой просматриваемой на YouTube игрой в 2020 году
ахахах
17:27
я тож иногда захожу в вк-узнать про игры всякие.Иногда дело там пишут об играх
ВКонтакте подвела итоги года, заявив о росте количества сообщений на 50%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем