Авторы Nioh пока не собираются готовить продолжение серии
Nioh 2 радует пользователей PlayStation 4 с марта этого года, несколько дней назад получила финальное сюжетное дополнение, а в феврале года наступающего заглянет на старшую игровую платформу (PC). По такому случаю журналисты Famitsu решили поинтересоваться у геймдиректора и продюсера второй части серии Фумихико Ясуды о будущем франшизы.
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По словам господина Ясуды, в настоящее время коллектив Team Ninja, трудившийся над франшизой Nioh на протяжении семи лет, считает серию завершённой и нуждающейся в отдыхе. Сами разработчики при этом отдыхать вовсе не будут: в следующем году Team Ninja приступит к производству сразу нескольких новых проектов, в том числе и связанных с японской культурой.
PC-игроки смогут оценить Nioh 2 через месяц с небольшим: релиз игры на компьютерах запланирован на 5 февраля.
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