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Другое

Предупреждения о ненадлежащем качестве Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One стали появляться в магазинах «М.Видео»

Видимо, есть проблемы с возвратами.
9
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В неофициальном сообществе PlayStation в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии с предупреждающими табличками из магазина «М.Видео», мы прикрепляем их ниже. Заснятые таблички предупреждают покупателей о багах в игре Cyberpunk 2077 для базовых консолей PS4 и Xbox One, которые разработчики «обещают исправить в ближайшее время».

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Скорее всего, розничные сети столкнулись с большим количеством возвратов купленных копий Cyberpunk 2077. Оно и понятно — разработчикам из CD Projekt RED ещё долго придётся приводить в надлежащий вид версии игры для базовых консолей.

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Мы уже далеко не единожды вам рассказывали о технических проблемах Cyberpunk 2077. Полякам, помимо всего прочего, предстоит проделать большую работу по восстановлению собственной репутации. Но их игра остаётся в «топах» продаж Steam, в пользовательских рецензиях праведный гнев всё чаще сменяют на милость, а значит у CD Projekt есть шанс.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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Сейчас обсуждают

Shock Memes
14:49
Это унижение компании с хорошей репутацией
Предупреждения о ненадлежащем качестве Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One стали появляться в магазинах «М.Видео»
Shock Memes
14:49
Так после патча там уже 30фепесов и графон подтянули
Предупреждения о ненадлежащем качестве Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One стали появляться в магазинах «М.Видео»
Aktay
14:47
Ну так звёзды сошлись. А кто не в России живёт, где нет никаких днсов? К нам в принципе 1-я карта 6800 хт приехала где-то через 2-2,5 недели после анонса, да причём уже с ценником крыла самолёта! Каки...
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Alex232
14:47
это ещё что у меня на даче комп 2012года win8 (HD6450) так там после 84/85 версии хрома и 70/71 опера в chrome://gpu всё ускорение видеокарты перешло в состояние software only а я то думал почему даже...
Пользователям Chromium-браузеров стоит заменить Windows 7 — сборки не оптимизируются для старой ОС
Skylake i7
14:46
16 потоков сейчас до усрачки , так ,что 12-16 ядер для работы по сути.
Intel Core i7-11700K протестирован в Geekbench — похоже, что Zen3 обойти не удастся
LoL
14:44
Если смотреть по пунктам теста, то Интел выехал за счёт шифрования, в основном везде слил)
Intel Core i7-11700K протестирован в Geekbench — похоже, что Zen3 обойти не удастся
Андрей Титов
14:41
но но но, у интела будет еще 8 маленьких кастратов, это всё меняет ХD
Intel Core i9-11900K в первых тестах обходит процессоры Ryzen 5000 в однопоточной производительности
Aktay
14:40
Нет, так далеко не везде. У нас 6800 хт вообще дороже 3080, но от стартовых цен что на то, что на другое голова идёт кругом. 3080 минимум $1300, а 6800 хт дешевле 1,5к зелени не найти. Вот такая печал...
Изучаем реальную разницу между RTX 3090 за 1500$ и RX 6800 XT за 650$ - игровой тест Benchmark
Антон Лавей
14:39
Интел на своих 14 нм совершенно недосягаема ни для какого шлака АМД, сколько бы нм не нарисовали на нем пьяные китайцы, производящие этот шлак.
Core i7-11700K ощутимо превосходит представителей Zen 3 по однопоточной производительности
Renegade1979
14:39
Но нужны или не нужны, факт что 1070 может тянуть 1440р, но в 1080р тоже не дает 60 fps, это надо слегка тени понижать и отражения, тогда будет 60. У разрабов там есть методика, как нагнуть ту ж 1080t...
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет не для слабых и не для средних ПК
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