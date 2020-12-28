Предупреждения о ненадлежащем качестве Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One стали появляться в магазинах «М.Видео»
В неофициальном сообществе PlayStation в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии с предупреждающими табличками из магазина «М.Видео», мы прикрепляем их ниже. Заснятые таблички предупреждают покупателей о багах в игре Cyberpunk 2077 для базовых консолей PS4 и Xbox One, которые разработчики «обещают исправить в ближайшее время».
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Скорее всего, розничные сети столкнулись с большим количеством возвратов купленных копий Cyberpunk 2077. Оно и понятно — разработчикам из CD Projekt RED ещё долго придётся приводить в надлежащий вид версии игры для базовых консолей.
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Мы уже далеко не единожды вам рассказывали о технических проблемах Cyberpunk 2077. Полякам, помимо всего прочего, предстоит проделать большую работу по восстановлению собственной репутации. Но их игра остаётся в «топах» продаж Steam, в пользовательских рецензиях праведный гнев всё чаще сменяют на милость, а значит у CD Projekt есть шанс.
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