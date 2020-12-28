Minecraft стала самой просматриваемой на YouTube игрой в 2020 году
YouTube тоже решил подвести итоги уходящего года, и в разделе видеоигр неоспоримым лидером стала «кубическая песочница» Minecraft. По статистике сервиса, видеоролики по данной игре в минувшем году суммарно собрали 201 миллиард просмотров, что более чем в 2,5 раза превосходит результат ближайшего преследователя в лице Roblox.
реклама
В целом пятёрка лидеров игрового раздела YouTube в плане просмотров за год выглядит следующим образом:
- Minecraft — 201 млрд просмотров;
- Roblox — 76 млрд просмотров;
- Garena Free Fire — 72 млрд просмотров;
- Grand Theft Auto V — 70 млрд просмотров;
- Fortnite — 68 млрд просмотров.
реклама
Как видим, Minecraft является безоговорочным лидером, в то время как четыре ближайших преследователя опережают друг друга на незначительные в рамках общей статистики показатели.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила