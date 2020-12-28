YouTube тоже решил подвести итоги уходящего года, и в разделе видеоигр неоспоримым лидером стала «кубическая песочница» Minecraft. По статистике сервиса, видеоролики по данной игре в минувшем году суммарно собрали 201 миллиард просмотров, что более чем в 2,5 раза превосходит результат ближайшего преследователя в лице Roblox.

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В целом пятёрка лидеров игрового раздела YouTube в плане просмотров за год выглядит следующим образом:

Minecraft — 201 млрд просмотров;

Roblox — 76 млрд просмотров;

Garena Free Fire — 72 млрд просмотров;

Grand Theft Auto V — 70 млрд просмотров;

Fortnite — 68 млрд просмотров.

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Как видим, Minecraft является безоговорочным лидером, в то время как четыре ближайших преследователя опережают друг друга на незначительные в рамках общей статистики показатели.