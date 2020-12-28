Пандемия коронавируса не могла не повлиять на рынок домашних интерактивных развлечений, ведь люди вынуждены долгое время находиться дома в условиях карантина и проводить больше времени с любимыми играми. Аналитики из компании IDC в своём новом отчёте рассказали об ожидаемом росте мировой выручки от продаж видеоигр по результатам 2020-го года.

реклама

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Издатели и разработчики должны собрать 179,7 миллиарда долларов, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. И вот здесь крайне важно показать, сколько денег за прошлый год собрала мировая киноиндустрия — только 100 миллиардов долларов (по данным Motion Picture Association). На показатели нынешнего года можно даже не смотреть, там всё будет ожидаемо плохо.

Аналитики сходятся во мнении, что в будущем году у игровой индустрии дела будут обстоять ещё лучше, запуск консолей нового поколения ещё даст о себе знать. Рост рынка также обеспечивается разнообразием игровых платформ и методов платежей. На сегодняшний день найдётся развлечение на любой вкус, размер и кошелёк.

реклама

реклама

По мнению аналитиков, самым быстрорастущим сегментом отрасли является рынок мобильных игр, который по итогам года должен вырасти аж на четверть (на 24% и до 87,7 миллиарда долларов). Консольный рынок должен вырасти на 20% (до 52,5 миллиардов), а рынок PC – только на 11% (до 39,5 миллиардов). Причём, в случае с консолями считают продажи самих систем и игр, а для PC и мобильных устройств в расчёт принимаются только игры.