Рынок игровых развлечений в условиях пандемии вырос на 20% по результатам 2020-го года
Пандемия коронавируса не могла не повлиять на рынок домашних интерактивных развлечений, ведь люди вынуждены долгое время находиться дома в условиях карантина и проводить больше времени с любимыми играми. Аналитики из компании IDC в своём новом отчёте рассказали об ожидаемом росте мировой выручки от продаж видеоигр по результатам 2020-го года.
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Издатели и разработчики должны собрать 179,7 миллиарда долларов, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. И вот здесь крайне важно показать, сколько денег за прошлый год собрала мировая киноиндустрия — только 100 миллиардов долларов (по данным Motion Picture Association). На показатели нынешнего года можно даже не смотреть, там всё будет ожидаемо плохо.
Аналитики сходятся во мнении, что в будущем году у игровой индустрии дела будут обстоять ещё лучше, запуск консолей нового поколения ещё даст о себе знать. Рост рынка также обеспечивается разнообразием игровых платформ и методов платежей. На сегодняшний день найдётся развлечение на любой вкус, размер и кошелёк.
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По мнению аналитиков, самым быстрорастущим сегментом отрасли является рынок мобильных игр, который по итогам года должен вырасти аж на четверть (на 24% и до 87,7 миллиарда долларов). Консольный рынок должен вырасти на 20% (до 52,5 миллиардов), а рынок PC – только на 11% (до 39,5 миллиардов). Причём, в случае с консолями считают продажи самих систем и игр, а для PC и мобильных устройств в расчёт принимаются только игры.
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