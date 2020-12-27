Cyberpunk 2077 шестую неделю подряд лидирует в чарте продаж Steam
Как обычно, вечером воскресенья Valve обновила свой недельный чарт продаж. Впрочем, Cyberpunk 2077 этого обновления как будто не заметил и остался удерживать верхнюю ступень пьедестала; вот уже шестую неделю подряд.
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В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Cyberpunk 2077;
- Valve Index VR Kit;
- Sea of Thieves;
- Hades;
- Raft;
- Phasmophobia;
- Grand Theft Auto V;
- Halo The Master Chief Collection;
- Red Dead Redemption 2;
- Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang.
Ранее сегодня стали известны лучшие в различных категориях игры в Steam уходящего года в целом.
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