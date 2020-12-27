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Cyberpunk 2077 шестую неделю подряд лидирует в чарте продаж Steam

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Как обычно, вечером воскресенья Valve обновила свой недельный чарт продаж. Впрочем, Cyberpunk 2077 этого обновления как будто не заметил и остался удерживать верхнюю ступень пьедестала; вот уже шестую неделю подряд.

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В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Cyberpunk 2077;
  • Valve Index VR Kit;
  • Sea of Thieves;
  • Hades;
  • Raft;
  • Phasmophobia;
  • Grand Theft Auto V;
  • Halo The Master Chief Collection;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Counter-Strike Global Offensive — Operation Broken Fang.

Ранее сегодня стали известны лучшие в различных категориях игры в Steam уходящего года в целом.

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