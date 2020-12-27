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Разработчик из Ubisoft опубликовал арты к игре в жанре киберпанк, создание которой отменили 10 лет назад

Теперь это просто красивые картинки.
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Все мы знаем, что крупные игровые компании могут работать над неанонсированным проектом, который в итоге не доживёт до релиза. Ограниченность в бюджете, по-другому расставленные приоритеты, тренды и многое другое — всё это может послужить причиной для отмены создания даже очень крупной игры.

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Поэтому у нас не случилось никакого удивления, когда арт-директор Ubisoft Раваэль Лакост опубликовал арты для неанонсированного проекта, над которым он работал.

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Выложенные картинки довольно занятные, надо отметить, и без актуальной темы киберпанка дело обойтись не могло. Разработка игры велась около 10 лет назад. Тогда, напомним, Deus Ex: Human Revolution уже показала всем, как должна выглядеть хорошая игра-высказывание в этом жанре.

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Почему на представленных артах декорации города будущего мирно соседствуют с парусным флотом — тема для отдельной дискуссии. Или вот путепроводы, заросшие травой и мхом, — это тоже выглядит занятно. К сожалению, никаких сопутствующих деталей опубликовано не было.

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