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Вышла обновлённая версия фанатского ремейка StarCraft на движке второй части

Идеальный вариант для тех, кто не готов играть в откровенно «корявую» оригинальную игру.
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Идея создания ремейка первой StarCraft на несравнимо более современном движке StarCraft II появилась ещё даже до официального релиза сиквела. Претворить эту идею в жизнь удалось самоотверженным энтузиастам, назвавшим своё творение Starcraft Mass Recall, и на днях у него появилась свежая, восьмая версия.

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В обновлённой версии Starcraft Mass Recall представлено 68 игровых карт, включая три скрытых/вырезанных, а также шесть карт из вышедшей в 1998 году демонстрационной кампании.

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Модификация бесплатная, а для её установки достаточно обладать даже стартовым (бесплатным) изданием StarCraft II, так что все без исключения ностальгирующие товарищи могут окунуться в детство — без неприемлемых в наше время ограничений, накладываемых движком первой StarCraft и её официального ремастера.

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