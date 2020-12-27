Вышла обновлённая версия фанатского ремейка StarCraft на движке второй части
Идея создания ремейка первой StarCraft на несравнимо более современном движке StarCraft II появилась ещё даже до официального релиза сиквела. Претворить эту идею в жизнь удалось самоотверженным энтузиастам, назвавшим своё творение Starcraft Mass Recall, и на днях у него появилась свежая, восьмая версия.
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В обновлённой версии Starcraft Mass Recall представлено 68 игровых карт, включая три скрытых/вырезанных, а также шесть карт из вышедшей в 1998 году демонстрационной кампании.
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Модификация бесплатная, а для её установки достаточно обладать даже стартовым (бесплатным) изданием StarCraft II, так что все без исключения ностальгирующие товарищи могут окунуться в детство — без неприемлемых в наше время ограничений, накладываемых движком первой StarCraft и её официального ремастера.
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