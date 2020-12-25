Компания Valve представила новые инструменты для поиска игр во время распродаж в Steam, ведь магазин в такое время предлагает тысячи продуктов со скидкой. Если игрок знает, что он хочет купить, то тут сразу на помощь придёт строка поиска. А вот отбор и сортировка проектов по жанрам, тематикам и предпочтениям пользователя — это уже посложнее будет. На специальной страничке Valve даёт нужные пояснения.

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Например, в рамках осенней распродажи этого года командой поддержки Steam было подготовлено более десяти жанровых и тематических страниц распродаж. Именно тогда специалисты из Valve обнаружили, что страницы с определённой тематикой привели к большему числу посещений магазина во время распродажи, чем все остальные, кроме одной — сетки избранных игр в верхней части домашней страницы. Их популярность была принята во внимание во время подготовки зимней распродажи, поэтому тематических страниц сейчас стало больше. Он также стали умнее, чтобы показывать пользователю всё в соответствии с его интересами.

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При посещении тематических страниц можно будет обнаружить популярные поджанры, темы и другие метки, которые позволяют объединить сотни игр, представленных на каждой странице. Для упрощения поиска по тематическим страницам была реализована возможность фасетного поиска. Последний позволяет игроку передать Steam, что нужно найти, фильтруя продукты по различным признакам, таким как визуальный стиль, тема, настроение, поддержка игроков и многое другое. Если выбор характеристик происходит в разных категориях, то поиск осуществится по принципу «И» а при их выборе внутри категории поиск сработает по принципу «ИЛИ». Более подробно об этом можно почитать на специальной странице.

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Valve также напоминает, что тематические страницы содержат не все продукты зимней распродажи, соответствующие выбранным пользователем критериям, на них представлены самые популярные совпадения со скидкой. А вот уже для более продвинутого поиска нужно воспользоваться поиском Steam, который позволяет ограничить результаты по наличию скидки и даже исключить отдельные характеристики.