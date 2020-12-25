Цифровой магазин WeGame не будет брать процент с продаж у разработчиков, пока их проект не заработает 1,5 миллиона долларов
Китайская компания Tencent в данный момент активнейшим образом вкладывается в развитие магазина цифровой дистрибуции игр WeGame. Вероятно, именно с целью популяризации данной площадки у разработчиков были представлены очень выгодные условия для размещения. Особенно выгодными они будут для создателей небольших проектов, которые редко собирают большую «кассу». Дело в том, что WeGame не будет забирать у студии, разместившей в каталоге свой проект, процент от дохода ровно до тех пор, пока он не увеличится до 1,53 миллиона долларов США (10 миллионов юаней).
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Казалось бы, это могло бы сойти за новый этап противостояния цифровых сервисов, но всё намного проще. WeGame как магазин в первую очередь ориентирован на игроков из Китая. А там жесткая цензура проектов на уровне государства. Да, у сервиса есть международная версия, но сути дела это не меняет, ведь за весь 2020-й год в сервисе WeGame появилось менее полусотни игр. Причём, зарегистрированных пользователей там значится более 300 миллионов, а база активных игроков насчитывает около 80 миллионов.
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