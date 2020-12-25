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Психологический хоррор The Medium резко подорожал в цифровых магазинах

Хотя игра ещё даже не вышла.
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Через месяц с небольшим состоится релиз хоррора The Medium от создателей Layers of Fear, Blair Witch и Observer. Однако для многих эта дата теперь, скорее всего, сместится на «до первой распродажи с нормальными скидками». Как заметили сегодня внимательные пользователи Steam и Epic Games Store, цена, за которую разработчики из Bloober Team предлагают оформить предзаказ на The Medium, подскочила до 1 599 рублей, при том, что с открытия предзаказов она составляла 930 рублей.

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Да, предзаказ подразумевает 10-процентную скидку, так что финальная цена снижается до 1 439 рублей, но при прежней стоимости скидка тоже присутствовала, поэтому особого значения это не имеет. Чем вызвано резкое повышение цены, не уточняется, но, судя по статистике портала Steam Database, оно затронуло все региональные валюты без исключения. По всей видимости, разработчики и издатель посчитали, что их проект стоит дороже условных девятисот рублей.

Напомним, что в The Medium мы играем за девушку-медиума, отправившуюся на заброшенный курорт, чтобы, используя свои мистические способности, разгадать местные мрачные тайны, в том числе и тайну исчезновения ребёнка. Главным элементом игрового процесса в The Medium является присутствие главной героини сразу в двух реальностях — физической и духовной — благодаря чему можно решать иначе никак неразрешимые загадки.

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Релиз — 28 января.

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А я то думал, что фуфыкс - сонибой, а оно вот че оказывается!
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