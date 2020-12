Через месяц с небольшим состоится релиз хоррора The Medium от создателей Layers of Fear, Blair Witch и Observer. Однако для многих эта дата теперь, скорее всего, сместится на «до первой распродажи с нормальными скидками». Как заметили сегодня внимательные пользователи Steam и Epic Games Store, цена, за которую разработчики из Bloober Team предлагают оформить предзаказ на The Medium, подскочила до 1 599 рублей, при том, что с открытия предзаказов она составляла 930 рублей.

реклама

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Да, предзаказ подразумевает 10-процентную скидку, так что финальная цена снижается до 1 439 рублей, но при прежней стоимости скидка тоже присутствовала, поэтому особого значения это не имеет. Чем вызвано резкое повышение цены, не уточняется, но, судя по статистике портала Steam Database, оно затронуло все региональные валюты без исключения. По всей видимости, разработчики и издатель посчитали, что их проект стоит дороже условных девятисот рублей.

Напомним, что в The Medium мы играем за девушку-медиума, отправившуюся на заброшенный курорт, чтобы, используя свои мистические способности, разгадать местные мрачные тайны, в том числе и тайну исчезновения ребёнка. Главным элементом игрового процесса в The Medium является присутствие главной героини сразу в двух реальностях — физической и духовной — благодаря чему можно решать иначе никак неразрешимые загадки.

реклама

Релиз — 28 января.