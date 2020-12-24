Будучи сугубо сетевым соревновательным шутером, Valorant лишён режима сюжетной кампании. На удивление, для многих игроков это оказалось большим недостатком, и вопрос о возможном добавлении сюжетного режима в игру даже попал в список наиболее часто задаваемых.

реклама

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Будучи сугубо сетевым соревновательным шутером, Valorant лишён режима сюжетной кампании. На удивление, для многих игроков это оказалось большим недостатком, и вопрос о возможном добавлении сюжетного режима в игру даже попал в список наиболее частых.

В данное время сюжетный режим не входит в планы разработчиков, но говорить «никогда» они не станут, поскольку и сами хотят, чтобы поклонники Valorant имели структурированную возможность подробнее узнать об историях своих любимых персонажей. Иными словами, если сюжетный режим в Valorant когда-то и появится, то явно не в обозримой перспективе.

реклама

Valorant появился на свет этим летом и представляет собой смесь Counter-Strike и Overwatch с огромным перевесом в сторону первой. Строго говоря, с геройскими шутерами Valorant роднит именно что наличие героев и уникальных способностей; с точки зрения игрового процесса, его темпа и правил — это слегка изменённая «контра».