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Riot пока не планирует добавлять в Valorant сюжетный режим

Намекнули, что сюжет игроки и сами могут собрать по кусочкам.
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Будучи сугубо сетевым соревновательным шутером, Valorant лишён режима сюжетной кампании. На удивление, для многих игроков это оказалось большим недостатком, и вопрос о возможном добавлении сюжетного режима в игру даже попал в список наиболее часто задаваемых.

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Будучи сугубо сетевым соревновательным шутером, Valorant лишён режима сюжетной кампании. На удивление, для многих игроков это оказалось большим недостатком, и вопрос о возможном добавлении сюжетного режима в игру даже попал в список наиболее частых.

В данное время сюжетный режим не входит в планы разработчиков, но говорить «никогда» они не станут, поскольку и сами хотят, чтобы поклонники Valorant имели структурированную возможность подробнее узнать об историях своих любимых персонажей. Иными словами, если сюжетный режим в Valorant когда-то и появится, то явно не в обозримой перспективе.

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Valorant появился на свет этим летом и представляет собой смесь Counter-Strike и Overwatch с огромным перевесом в сторону первой. Строго говоря, с геройскими шутерами Valorant роднит именно что наличие героев и уникальных способностей; с точки зрения игрового процесса, его темпа и правил — это слегка изменённая «контра».

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