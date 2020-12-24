Портал Steam Database тоже решил подвести некоторые итоги уходящего года, поэтому поделился с общественностью статистикой пользовательских оценок вышедших в 2020-м игр. Как и предполагали многие, наиболее высоко оценённым проектом уходящего года в Steam стал экшен-рогалик Hades.

реклама

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке 9 т.р. скидка на третью RTX 3070 Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Чисто номинально Hades является лидером, однако ближайший преследователь в лице вышедшего в этом году из раннего доступа «фабричного симулятора» Factorio уступает ему лишь 0,04 %, тогда как третье место в лице Half-Life Alyx уступает уже 0,64 %. Поэтому, полагаем, будет справедливо сказать, что первое место между собой делят именно Hades и Factorio; разница между ними — буквально погрешность.

реклама

Пятёрка лидеров «зрительских симпатий» в этом году выглядит так:

Hades (97,45 %);

Factorio (97,41 %);

Half-Life Alyx (96,81 %);

Helltaker (96,57 %);

The Henry Stickmin Collection (96,51 %).

реклама

Важно отметить, что год был богат на достойные, пусть и никому почти и неизвестные проекты: по статистике Steam Database, из общего числа вышедших в этом году в Steam игр 166 имеют пользовательский рейтинг 90 % и выше, тогда как 250-е место — 88,65 %.