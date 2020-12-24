Наиболее тепло принятыми пользователями Steam играми 2020 года стали Hades и Factorio
Портал Steam Database тоже решил подвести некоторые итоги уходящего года, поэтому поделился с общественностью статистикой пользовательских оценок вышедших в 2020-м игр. Как и предполагали многие, наиболее высоко оценённым проектом уходящего года в Steam стал экшен-рогалик Hades.
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Чисто номинально Hades является лидером, однако ближайший преследователь в лице вышедшего в этом году из раннего доступа «фабричного симулятора» Factorio уступает ему лишь 0,04 %, тогда как третье место в лице Half-Life Alyx уступает уже 0,64 %. Поэтому, полагаем, будет справедливо сказать, что первое место между собой делят именно Hades и Factorio; разница между ними — буквально погрешность.
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Пятёрка лидеров «зрительских симпатий» в этом году выглядит так:
- Hades (97,45 %);
- Factorio (97,41 %);
- Half-Life Alyx (96,81 %);
- Helltaker (96,57 %);
- The Henry Stickmin Collection (96,51 %).
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Важно отметить, что год был богат на достойные, пусть и никому почти и неизвестные проекты: по статистике Steam Database, из общего числа вышедших в этом году в Steam игр 166 имеют пользовательский рейтинг 90 % и выше, тогда как 250-е место — 88,65 %.
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