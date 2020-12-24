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Продажи Rust превысили 9,5 млн копий, а продажи Garry’s Mod — 18,6 млн копий

Facepunch Studios поделилась итогами уходящего года.
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Как и в большинстве компаний и коллективов, в Facepunch Studios окончание календарного года — это в первую очередь повод подвести итоги. Тем более что этой студии-создательнице культовой Garry’s Mod и очень популярной Rust есть, о чём рассказать.

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Для начала Гарри Ньюман, основатель студии, отметил, что итоги уходящего 2020-го года невозможно подводить, не упомянув пандемию. Facupunch Studios в этом плане повезло больше других: студия и раньше в основном работала из дома, а общение между сотрудниками осуществлялось через интернет. Как шутит Ньюман, сотрудники Facepunch находятся на самоизоляции уже пятнадцать лет.

Что касается продаж, то всё в порядке. Знаменитую песочницу Garry’s Mod купили 18 671 533 человека, и ещё 1 414 735 человек добавили её в список желаемого в Steam. Количество возвратов составило 3,3 % от проданных в Steam копий, медианное проведённое в игре время составило 12 часов и 23 минуты, а всего Garry’s Mod заработала без малого 120 миллионов долларов.

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Rust тоже радует своих создателей. Продажи данного «выживача» составили 9 545 105 копий, при этом в список желаемого игру добавили ещё 2 146 246 пользователей Steam. Медианное проведённое в игре время составляет 19 часов и 10 минут. По состоянию на 22 декабря Rust удалось заработать свыше 185,7 миллионов долларов.

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