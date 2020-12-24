Разработчики экшена Escape from Tarkov готовят к скорому выпуску патч с порядковым индексом 0.12.9. Сейчас мы знаем, какие изменения будут в новой «заплатке». Разумеется, патч в первую очередь будет править технические ошибки, но и без правки других вещей дело тоже не обойдётся. Так, локация «Лес» будет увеличена, пара умений — переработана, появится новые элементы экипировки, подправятся квесты и многое другое.

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После установки патча 0.12.9 в игре Escape from Tarkov появится несколько новых пушек и новые оружейные моды. Более того, девелоперы настроены улучшать внешний вид и общее состояние интерфейса, звуков и многого другого.