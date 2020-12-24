SIE Japan Studio продолжают покидать её именитые сотрудники. Сегодня о своём решении покинуть компанию объявил Тэруюки Торияма, продюсер культовой Bloodborne и недавнего ремейка Demon’s Souls. По словам Ториямы, он продолжит создавать новые игровые франшизы в своей новой компании. Название этой «новой компании» Торияма пока не огласил.

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Стоит отметить, что ранее из SIE Japan Studio ушли автор Silent Hill и Gravity Rush Кэйитиро Тояма, продюсер The Last Guardian Каддзунобу Сато и дизайнер Gravity Rush и Siren Дзюня Окура. Вместе это трио организовало коллектив Bokeh Game Studio, чтобы создавать новые игры в новых франшизах.